Михаил Ведерников: Муниципальные СМИ Псковской области читают и в недружественных странах

16:08, 28 ноября 2024, ПАИ

Муниципальные СМИ Псковской области читают и в недружественных странах, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в интервью журналисту Андрею Мамыкину.

«Вода, как известно, камень точит, поэтому если качественно преподносить информацию, то и там до кого-то можно донести нашу позицию», – отметил глава региона в беседе о необходимости преподносить правдивую информацию профессионально и доходчиво.

В том числе и об этом речь шла на прошедшем в Пскове международном медиафоруме. По словам Михаила Ведерникова, в этом году Псковский медиафорум удалось провести «на особенно высоком уровне».

«На форуме было представлено большое количество стран. Это говорит о том, что мы выбираем актуальную повестку, которая интересует жителей приграничных регионов и наших соотечественников за рубежом. Дискуссии были откровенные, было много интересных предложений, которые, я надеюсь, лягут в основу нашей дальнейшей работы», – сказал губернатор.

V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, прошёл в Псковской области 20 ноября. Он проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступило организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказал издательский дом «Медиацентр 60». В рамках медиафорума глава региона провел традиционную встречу с главредами районных изданий.

Со всеми новостями медиафорума можно ознакомиться в специальном сюжете.