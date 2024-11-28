Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

58% псковичей рады одиннадцатидневным новогодним каникулам

58 % опрошенных псковичей рады, что будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Для 20 % горожан длительность отдыха не имеет значения, а 17 % считают отпуск слишком длинным. Одиннадцатидневным каникулам больше рады женщины, чем мужчины: 63 % и 49 % соответственно. Продолжительный отдых зачастую одобряют те, у кого нет детей, – таких 59 %. Новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января больше нравятся псковичам до 35 лет, чем тем, кто старше 45 лет: 65 % и 52 %.

Напомним, что новогодним каникулам будет предшествовать очередная шестидневная рабочая неделя, которая начнётся 23 декабря и завершится 28 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 ноября 2024

14 модельных библиотек открыли в Псковской области по нацпроекту
28 ноября 2024

Стала известна программа конференции, завершающей научный год в «Михайловском»
28 ноября 2024

Директор псковской управляйки – о появлении дома кота Барсика: Жильцы к этому относятся позитивно
28 ноября 2024

Шесть немецких авиабомб уничтожены на полигоне в Псковской области
28 ноября 2024

Мемориальная доска в честь погибшего на СВО Михаила Гурского появилась на здании Псковского педкомплекса
28 ноября 2024

Каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить туристическую путёвку
28 ноября 2024

58% псковичей рады одиннадцатидневным новогодним каникулам
28 ноября 2024

Единый способ избрания глав районов и округов утвердили в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...