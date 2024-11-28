58% псковичей рады одиннадцатидневным новогодним каникулам

14:04, 28 ноября 2024, ПАИ

58 % опрошенных псковичей рады, что будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Для 20 % горожан длительность отдыха не имеет значения, а 17 % считают отпуск слишком длинным. Одиннадцатидневным каникулам больше рады женщины, чем мужчины: 63 % и 49 % соответственно. Продолжительный отдых зачастую одобряют те, у кого нет детей, – таких 59 %. Новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января больше нравятся псковичам до 35 лет, чем тем, кто старше 45 лет: 65 % и 52 %.

Напомним, что новогодним каникулам будет предшествовать очередная шестидневная рабочая неделя, которая начнётся 23 декабря и завершится 28 декабря.