«Курган Дружбы» в Себежском районе удостоен премии «Народное признание – 2023»

21:10, 29 февраля 2024, ПАИ

64-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» в 2023 году удостоена Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Событие». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Победителей поздравила директор премии «Народное признание», руководитель медиахолдинга Псковской области Ирина Фёдорова.

«Премия – это про любовь: про любовь к людям, к жизни, к делу, к своей области. Пока в наших сердцах любовь жива – премия точно не остановится», – подчеркнула она.

Награду получила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. «Мне выпала большая честь сегодня стоять и получать эту премию. Большой поклон за усилия и усердие в сохранении такого мероприятия. Сегодня победители – это те 200 ребят, которые в прошлом году участвовали в пилотном проекте», – отметила она.

Также в число финалистов премии в этой номинации вошли автопробег восстановленной военной техники в Невеле, открытие первого в России памятника бабушке, военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище».