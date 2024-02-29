«Курган Дружбы» в Себежском районе удостоен премии «Народное признание – 2023»
64-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» в 2023 году удостоена Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Событие». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Победителей поздравила директор премии «Народное признание», руководитель медиахолдинга Псковской области Ирина Фёдорова.
«Премия – это про любовь: про любовь к людям, к жизни, к делу, к своей области. Пока в наших сердцах любовь жива – премия точно не остановится», – подчеркнула она.
Награду получила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. «Мне выпала большая честь сегодня стоять и получать эту премию. Большой поклон за усилия и усердие в сохранении такого мероприятия. Сегодня победители – это те 200 ребят, которые в прошлом году участвовали в пилотном проекте», – отметила она.
Также в число финалистов премии в этой номинации вошли автопробег восстановленной военной техники в Невеле, открытие первого в России памятника бабушке, военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище».
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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