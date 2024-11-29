Байбаки легли спать в Псковской области
Байбаки впали в зимнюю спячку в Псковском районе, сообщается в группе подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».
«Сурки байбаки легли баю-бай. Вообще должны были в сентябре уже задрыхнуть, но уснули только в ноябре, по идее – до марта», – отмечают владельцы подворья.
Они предполагают, что затянувшееся начало зимней спячки сурков связано со слишком тёплой погодой в сентябре – ноябре.
Ранее сообщалось, что обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке, а у эму украли яйца.
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