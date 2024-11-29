Байбаки легли спать в Псковской области

13:06, 29 ноября 2024, ПАИ

Байбаки впали в зимнюю спячку в Псковском районе, сообщается в группе подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

«Сурки байбаки легли баю-бай. Вообще должны были в сентябре уже задрыхнуть, но уснули только в ноябре, по идее – до марта», – отмечают владельцы подворья.

Они предполагают, что затянувшееся начало зимней спячки сурков связано со слишком тёплой погодой в сентябре – ноябре.

Ранее сообщалось, что обитателей подворья «Птичий дворик» в Псковском районе готовят к зимовке, а у эму украли яйца.