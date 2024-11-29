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Каждый второй пскович хочет работать четыре дня в неделю

Каждый второй опрошенный пскович хочет работать в режиме сокращённой недели, а именно – по четыре дня, а два из трёх сотрудников уверены, что их рабочая эффективность не пострадает. Это следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Из-за опасений потерять заработную плату идею не поддержали 29 % людей, а ещё 22 % затруднились ответить. С инициативой четырёхдневной рабочей недели чаще согласны псковички: 52 % женских голосов против 46 % мужских. Сокращённая рабочая неделя привлекает 59 % респондентов до 35 лет и только 43 % людей старше 45 лет. Горожане с доходом от 100 тысяч рублей больше не согласны на внедрение инициативы в отличие от тех, чья зарплата меньше: 50 % и 52 % соответственно.

70 % опрошенных, которые работают пятидневную рабочую неделю, уверены, что за четыре дня успеют выполнить весь объём профессиональных задач, а вот каждый пятый человек признался, что ему это будет не под силу.

Дополнительный выходной 25 % горожан готовы провести с семьёй – из которых 29 % женщин и 22 % мужчин. 26 % жителей города потратили бы время на отдых, а 13 %, преимущественно мужчины, стали бы подрабатывать. Выполнением домашних дел или саморазвитием занялись бы 15 % людей, большинство из которых псковички.

Четырёхдневной рабочей недели пока не ожидается, однако приближается шестидневная. Напомним, что с 23 по 28 декабря россияне будут работать на один день больше, так как выходной субботы (28 декабря) перенесли на рабочий понедельник (30 декабря). А одиннадцатидневные новогодние каникулы, которым рады 58 % опрошенных псковичей, продлятся с 29 декабря по 8 января включительно.

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