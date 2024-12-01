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Общество

Третий год подряд в Псковской области уменьшается количество абортов

Количество абортов в Псковской области в 2024 году уменьшилось в три раза по сравнению с 2022 годом, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Марина Гаращенко. Фото: ПАИ

Эта тенденция обусловлена реализацией в Псковской области национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также тем, что губернатор Псковской области уделяет особое внимание этому вопросу, добавила Марина Гаращенко.

«В регионе проводится большая информационная работа по популяризации семейных ценностей, материнства и многодетности. Также с этого года в целях профилактики прерывания беременности в Псковской области действует региональная программа «Мама, я жду тебя». Одной из важных практик регионального проекта является стандартизация работы кабинетов медико-социальной и правовой помощи на территории всей Псковской области. Уже отмечается положительная работа психологов кабинетов медико-социальной помощи с беременными женщинами в ситуации репродуктивного выбора», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Напомним, что ежегодно на программу «Мама, я жду тебя» из областного бюджета будут выделять почти по 10 млн рублей, а всего запланировано потратить 69 387 500 рублей. Планируется, что к 2030 году 30 % женщин в области будут отказываться от аборта после доабортного консультирования, а количество прерываний беременности снизится до 48,95 на 100 родов.

Ранее сообщалось, что психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева заняла второе место в международном конкурсе «Святость материнства – 2024» в номинации «Лучший психолог по сопровождению беременной женщины и семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации».

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