В водоёмах Псковской области стало больше крупной рыбы

19:31, 29 ноября 2024, ПАИ

В водоёмах Псковской области в этом году стало больше крупной рыбы, сообщила начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Ольга Большакова в интервью ПАИ.

«В этом году рыбка подросла. При контроле приёма и взвешивании промысловых уловов мы отмечаем увеличение количества крупных окуней. По данным нашей науки, у нас сейчас очень много судаков среднего размера. Их размер – 37–39 сантиметров – ещё не достигает промыслового, но на следующий год, мы надеемся, он уже даст многочисленное потомство, а к осени наберёт хороший вес. Запасы этого судака значительные, и надеемся, что в следующем году уловы судака нас порадуют», – отметила Ольга Большакова.

Добавим, что по состоянию на 10 ноября в малых водоёмах Псковской области выловили 115,5 тонны рыбы, что на восемь тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Насколько успешно в Псковской области осваиваются национальные квоты на вылов рыбы в этом году, как рыбоохрана борется с браконьерами, а также о многом другом читайте в интервью здесь.