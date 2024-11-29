Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с электросамокатчиком в Пскове
ДТП с участием самокатчика произошло у дома № 11 на улице Текстильной в Пскове сегодня, 29 ноября. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварии, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал 16-летний самокатчик.
Ранее сообщалось, что женщина получила травмы в ДТП на пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове.
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