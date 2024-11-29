Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с электросамокатчиком в Пскове

21:37, 29 ноября 2024, ПАИ

ДТП с участием самокатчика произошло у дома № 11 на улице Текстильной в Пскове сегодня, 29 ноября. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварии, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 16-летний самокатчик.

Ранее сообщалось, что женщина получила травмы в ДТП на пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове.