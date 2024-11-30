24% компаний Пскова готовят для своих сотрудников новогодние подарки

12:55, 30 ноября 2024, ПАИ

Девять из десяти компаний (24%) Пскова готовят для своих сотрудников и/или их детей подарки к Новому году. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Кроме того, ещё 21% организаций готовят подарки лишь сотрудникам. Также на каждом втором предприятии (52%) работников одаривать не планируют, а вот их детей всё-таки порадуют к празднику.

Ещё 38% компаний города организуют подарки своим бизнес-партнёрам и клиентам. Причём самые распространённые подарки – это алкоголь, сладости, брендированная канцелярия и календари.

Ранее сообщалось, что каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить туристическую путёвку.

Напомним, что новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. А 28 декабря, в субботу, будет рабочий день, чтобы освободить понедельник, 30 декабря.