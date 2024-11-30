Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вопросы формирования единых подходов патриотического воспитания обсудили на слёте-фестивале патриотических объединений в Пскове

Панельная дискуссия «Единые подходы патриотического воспитания молодежи на пространстве Союзного государства» состоялась на площадке Слета-фестиваля патриотических объединений, который проходит сегодня в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

​Вопросы формирования единых подходов патриотического воспитания молодежи Союзного государства обсудили на панельной дискуссии Слета-фестиваля патриотических объединений. Фото здесь и далее: ПсковГУ

В числе участников встречи заместитель Государственного секретаря Союзного государства Елена Богдан, заместитель начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, второй секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Олег Бойко. К дискуссии присоединились представители органов власти и проректорского сообщества, осуществляющие воспитательную деятельность в среде молодежи России и Белоруссии, руководители и сотрудники медиа патриотических организаций, активные студенты и молодые люди из двух государств.

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Елена Богдан рассказала о том, какие проекты в сфере молодежной политики поддерживаются на уровне Союзного государства: в этом году их 20, в следующем планируется уже 41 мероприятие. В числе успешных примеров – культурно-образовательный проект «Поезд Памяти», инициированный главами верхних палат парламентов России и Белоруссии и посвященный Великой Отечественной войне. По словам спикера, важна общность подходов к патриотическому воспитанию молодежи на основе единого подхода к культурным ценностям, вере, историческому наследию.

Заместитель начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко посвятил свое выступление тем аспектам, которые неприемлемы в патриотическом воспитании. В их числе, в частности, имитация деятельности патриотической направленности, а также отстутствие взаимодействия профессиональных и студенческих сообществ между собой.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова рассказала о деятельности Минобрнауки России в выстраивании работы в сфере воспитания студенчества и молодежи. Второй секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Олег Бойко в своей выступлении остановился на возможностях, которые дают общественные организации в сфере молодежной политики и какие инновационные методы патриотического воспитания могут быть использованы в работе со студенчеством и молодыми людьми двух стран.

Участники также анонсировали сборник лучших практик в сфере патриотического воспитания молодежи, реализованных на пространстве Союзного государства в 2024 году, и календарь значимых дат Союзного государства на 2025 год - эти составляющие должны стать результатом слета-фестиваля.

Напомним, что слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартовал в Печорах сегодня, 30 ноября.

Мероприятие продлится до 3 декабря. В нём принимает участие более 250 человек. Программа слёта включает образовательную часть, обмен опытом и досуговые мероприятия.

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства реализуется совместно Министерством науки и высшего образования России, Министерством образования Белоруссии, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковским государственным университетом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 ноября 2024

В Дно благодаря инициативе ТОС благоустроили часть Дновской улицы

30 ноября 2024

Лекцию о Никольском монастыре прочли псковичам в рамках проекта «Ковчег добра»
30 ноября 2024

Вопросы формирования единых подходов патриотического воспитания обсудили на слёте-фестивале патриотических объединений в Пскове
30 ноября 2024

Надувной эвакуационный плот передали сотрудники ГИМС псковскому центру «Патриот»
30 ноября 2024

Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию предлагают пройти псковичам 1 декабря
30 ноября 2024

Андрей Маковский – об участии студентов ПсковГУ в Конгрессе молодых учёных: Это большой шаг вперёд для псковской науки
30 ноября 2024

Митрополит Матфей: Сохранение исторической памяти крайне важно для развития Союзного государства
30 ноября 2024

Выездная диспансеризация населения прошла в деревне Пыталовского района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...