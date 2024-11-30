Вопросы формирования единых подходов патриотического воспитания обсудили на слёте-фестивале патриотических объединений в Пскове

19:38, 30 ноября 2024, ПАИ

Панельная дискуссия «Единые подходы патриотического воспитания молодежи на пространстве Союзного государства» состоялась на площадке Слета-фестиваля патриотических объединений, который проходит сегодня в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

В числе участников встречи заместитель Государственного секретаря Союзного государства Елена Богдан, заместитель начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, второй секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Олег Бойко. К дискуссии присоединились представители органов власти и проректорского сообщества, осуществляющие воспитательную деятельность в среде молодежи России и Белоруссии, руководители и сотрудники медиа патриотических организаций, активные студенты и молодые люди из двух государств.

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Елена Богдан рассказала о том, какие проекты в сфере молодежной политики поддерживаются на уровне Союзного государства: в этом году их 20, в следующем планируется уже 41 мероприятие. В числе успешных примеров – культурно-образовательный проект «Поезд Памяти», инициированный главами верхних палат парламентов России и Белоруссии и посвященный Великой Отечественной войне. По словам спикера, важна общность подходов к патриотическому воспитанию молодежи на основе единого подхода к культурным ценностям, вере, историческому наследию.

Заместитель начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко посвятил свое выступление тем аспектам, которые неприемлемы в патриотическом воспитании. В их числе, в частности, имитация деятельности патриотической направленности, а также отстутствие взаимодействия профессиональных и студенческих сообществ между собой.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова рассказала о деятельности Минобрнауки России в выстраивании работы в сфере воспитания студенчества и молодежи. Второй секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Олег Бойко в своей выступлении остановился на возможностях, которые дают общественные организации в сфере молодежной политики и какие инновационные методы патриотического воспитания могут быть использованы в работе со студенчеством и молодыми людьми двух стран.

Участники также анонсировали сборник лучших практик в сфере патриотического воспитания молодежи, реализованных на пространстве Союзного государства в 2024 году, и календарь значимых дат Союзного государства на 2025 год - эти составляющие должны стать результатом слета-фестиваля.

Напомним, что слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартовал в Печорах сегодня, 30 ноября.

Мероприятие продлится до 3 декабря. В нём принимает участие более 250 человек. Программа слёта включает образовательную часть, обмен опытом и досуговые мероприятия.

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства реализуется совместно Министерством науки и высшего образования России, Министерством образования Белоруссии, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковским государственным университетом.