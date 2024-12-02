Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики

08:12, 02 декабря 2024, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

На территорию атлантические циклоны принесут согретые Гольфстримом воздушные массы, подчеркнули специалисты.

В первые дни недели столбики термометров будут показывать от +1 до +6 градусов. А уже в четверг-пятницу ожидается похолодание – местами пройдет небольшой снег, а температуры составят от 0 до −5 градусов.

Ранее о погоде в декабре рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Кроме того, псковичам объяснили, когда ждать холодов в декабре.