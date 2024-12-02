Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики
Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
На территорию атлантические циклоны принесут согретые Гольфстримом воздушные массы, подчеркнули специалисты.
В первые дни недели столбики термометров будут показывать от +1 до +6 градусов. А уже в четверг-пятницу ожидается похолодание – местами пройдет небольшой снег, а температуры составят от 0 до −5 градусов.
Ранее о погоде в декабре рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
Кроме того, псковичам объяснили, когда ждать холодов в декабре.
Комментарии: 0 Обсудить >>>