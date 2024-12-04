Делегация Нишского университета посетила ПсковГУ

21:46, 04 декабря 2024, ПАИ

Представители сербского вуза во главе с ректором Йованом Степановичем познакомились с профессорско-преподавательским составом, образовательными программами, проектами и научными школами Псковского государственного университета. В ближайшие дни гости также побывают в Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства и в новом учебно-лабораторном корпусе медицинского факультета, сообщили ПАИ в вузе.

Ректор Нишского университета поблагодарил коллег из Пскова за приглашение и тёплый приём, рассказал об истории вуза, его достижениях, об образовательной и научной деятельности, отметив готовность к сотрудничеству в рамках международной проектной программы.

Ректор Наталья Ильина представила Псковский государственный университет как старейший и самый крупный вуз Псковской области. «В 2021 году ПсковГУ вошёл в число победителей программы «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования РФ. Ядро программы составляют два стратегических проекта – Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» и научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области с акцентом на биомедицине и лечебном деле. В 2022 году вуз вошёл в федеральную программу «Передовая инженерная школа». Совместно с Белорусским национальным техническим университетом в рамках ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства мы работаем над выполнением фронтирной задачи – разработки новых технологий и материалов для создания износостойких покрытий в машиностроении методами плазменной и лазерной обработки», – отметила руководитель вуза.

Наталья Ильина презентовала делегации Сербии структуру ПсковГУ и образовательные программы, в том числе реализуемые совместно с сетевыми партнёрами, среди которых представлены ведущие вузы России: МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт. Ректор подчеркнула, что в настоящее время университетом выстроена непрерывная цепочка образования на всех уровнях, от школьного до аспирантуры.

Проректор по научной работе Тарас Антал познакомил гостей с исследовательскими школами и проектами ПсковГУ, с приоритетными направлениями деятельности, с инновационными разработками учёных вуза в сфере биомедицины, экологического мониторинга и станкостроения, с функционированием сетевых лабораторий.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова подчеркнула, что в настоящее время площадки университетов быстро развиваются и на базе вузов возможно решение многих задач, связанных с большими вызовами, включая вопросы демографии, миграции, экологии.

На официальной встрече с делегацией из Нишского университета команда ПсковГУ инициировала создание совместных образовательных программ и языковых курсов, которые будут способствовать развитию академической мобильности и партнёрских контактов между Россией и Сербией.

Встреча завершилась вручением памятных подарков: гостям вручили сборник сказок и легенд Псковского края, созданный филологами ПсковГУ.

Напомним, в июне этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между ПсковГУ и Нишским университетом. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности. Приоритетными целями сотрудничества являются осуществление академического обмена студентов, преподавателей, научных сотрудников, выполнение совместных научно-исследовательских проектов, содействие в публикации результатов научных исследований.

Ранее сообщалось, что в Печорах подвели итоги масштабного слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства.