Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Делегация Нишского университета посетила ПсковГУ

Представители сербского вуза во главе с ректором Йованом Степановичем познакомились с профессорско-преподавательским составом, образовательными программами, проектами и научными школами Псковского государственного университета. В ближайшие дни гости также побывают в Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства и в новом учебно-лабораторном корпусе медицинского факультета, сообщили ПАИ в вузе.

Делегация Нишского университета посетила ПсковГУ. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Ректор Нишского университета поблагодарил коллег из Пскова за приглашение и тёплый приём, рассказал об истории вуза, его достижениях, об образовательной и научной деятельности, отметив готовность к сотрудничеству в рамках международной проектной программы.

Ректор Наталья Ильина представила Псковский государственный университет как старейший и самый крупный вуз Псковской области. «В 2021 году ПсковГУ вошёл в число победителей программы «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования РФ. Ядро программы составляют два стратегических проекта – Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» и научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области с акцентом на биомедицине и лечебном деле. В 2022 году вуз вошёл в федеральную программу «Передовая инженерная школа». Совместно с Белорусским национальным техническим университетом в рамках ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства мы работаем над выполнением фронтирной задачи – разработки новых технологий и материалов для создания износостойких покрытий в машиностроении методами плазменной и лазерной обработки», – отметила руководитель вуза.

Наталья Ильина презентовала делегации Сербии структуру ПсковГУ и образовательные программы, в том числе реализуемые совместно с сетевыми партнёрами, среди которых представлены ведущие вузы России: МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт. Ректор подчеркнула, что в настоящее время университетом выстроена непрерывная цепочка образования на всех уровнях, от школьного до аспирантуры.

Проректор по научной работе Тарас Антал познакомил гостей с исследовательскими школами и проектами ПсковГУ, с приоритетными направлениями деятельности, с инновационными разработками учёных вуза в сфере биомедицины, экологического мониторинга и станкостроения, с функционированием сетевых лабораторий.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова подчеркнула, что в настоящее время площадки университетов быстро развиваются и на базе вузов возможно решение многих задач, связанных с большими вызовами, включая вопросы демографии, миграции, экологии.

На официальной встрече с делегацией из Нишского университета команда ПсковГУ инициировала создание совместных образовательных программ и языковых курсов, которые будут способствовать развитию академической мобильности и партнёрских контактов между Россией и Сербией.

Встреча завершилась вручением памятных подарков: гостям вручили сборник сказок и легенд Псковского края, созданный филологами ПсковГУ.

Напомним, в июне этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между ПсковГУ и Нишским университетом. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности. Приоритетными целями сотрудничества являются осуществление академического обмена студентов, преподавателей, научных сотрудников, выполнение совместных научно-исследовательских проектов, содействие в публикации результатов научных исследований.

Ранее сообщалось, что в Печорах подвели итоги масштабного слёта-фестиваля патриотических объединений Союзного государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 декабря 2024

Печоры начали украшать к новогодним праздникам
04 декабря 2024

Стало известно, на каких улицах Пскова сделают освещение в 2025 году
04 декабря 2024

Псковские власти обсудили итоговый вариант регионального проекта «Земский муниципальный служащий»
04 декабря 2024

Делегация Нишского университета посетила ПсковГУ
04 декабря 2024

Проект «Михайловского» стал одним из лучших музейных инфоповодов этого года
04 декабря 2024

Учёные Себежского нацпарка подвели итоги мониторинга гидрологического режима близлежащих озёр
04 декабря 2024

О важности открытия нового помещения молодёжного клуба Псковской епархии рассказал митрополит Матфей
04 декабря 2024

Экспозицию «Новогоднее вдохновение» открыли в Бежаницах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...