Диалог с псковским рыбинспектором

20:54, 08 декабря 2024, ПАИ

О жёсткой борьбе с браконьерами, о работе с нарушителями правил рыболовства и о проблемах ряпушки и Раскопельского залива – в продолжении интервью с начальником псковской рыбинспекции Ольгой Большаковой.

Усердие и формализм?

По окончании интервью с начальником государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Ольгой Большаковой, состоявшегося в ноябре, с которым мы вас, уважаемые читатели, ознакомили, состоялся интересный и, надеюсь, очень полезный диалог. Затронул я один из самых острых вопросов сегодняшней осени. В этом году в Раскопельском заливе Чудского озера во время осеннего запрета на пользование лодочными моторами с 20 октября по 20 ноября рыболовная инспекция буквально охотилась за каждой лодкой и выпроваживала рыболовов-любителей из акватории залива, не разрешая пользоваться лодочным мотором и продолжать рыбачить.

О конфликтной ситуации, сложившейся между рыболовами и инспекцией, я уже писал в ПАИ. О чём сообщил и Ольге Сергеевне. И попросил её разъяснить, почему так действует рыбинспекция. Ведь, как утверждает наука в лице руководителя Санкт-Петербургского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ГосНИОРХ имени Л. С. Берга), кандидата биологических наук Марины Мельник, ни сига, ни ряпушки, для защиты нереста которых и определён этот запрет, в Раскопельском заливе никогда не было, нет и не будет, так как там нет природных условий для нереста этих видов рыб.

На что мне Ольга Сергеевна предсказуемо ответила: «Правила рыболовства – это закон Российской Федерации, и рыболовная инспекция обязана следить за его исполнением гражданами. Акватория Раскопельского залива входит в километровую запретную зону. Когда будет указано в правилах рыболовства, что Раскопельский залив исключён из этой запретной зоны, мы перестанем предъявлять претензии к рыболовам-любителям».

Мои доводы, что это формализм, что это бесполезные усилия инспекторов, не имеющие ничего общего с задачей сохранения водных биоресурсов (ВБР), а только обостряющие взаимоотношения, возможно, и были приняты начальником рыбоохраны к сведению, но ответ остался прежним: «Закон есть закон, – продолжила объяснять свою позицию Ольга Большакова. – Даже добавлю: dura lex, sed lex – «закон суров, но это закон» на латыни. И насчёт формализма и обострения взаимоотношений между рыболовами-любителями и инспекторами я с вами не соглашусь. Попробуйте и вы меня и инспекторов понять и донести мою позицию до рыболовной общественности.

Первое: инспектор рыбоохраны – это государственный служащий и должностное лицо. Он обязан следить за соблюдением отнесённых к его деятельности законов РФ.

Второе: инспектор не может не отреагировать на нарушение закона. Он просто не имеет на это права. Иначе он сам попадёт под ответственность (в том числе вплоть до уголовной) за так называемое бездействие. И «человечность» и возможность инспектора «закрыть глаза», к которой вы призываете, есть не что иное, как уголовное преступление с его (инспектора) стороны. Инспекторы это понимают. Мне бы хотелось, чтобы и рыболовы-любители это тоже понимали».

В голове пока не укладывается

В то же время я с возмущением рассказал Ольге Сергеевне, что 10 ноября в полутора километрах от Жирогла (пролив – выход в Чудское озеро из Раскопельского залива) два судна с мехмутниками занимались промыслом.

Во-первых, я никогда ранее ближе шести-семи километров от Жирогла не видел, чтобы работал мехмутник. А во-вторых, и это главное, два этих судна промышляли всего в пятистах метрах от запретной километровой зоны, то есть от нерестилищ сига и ряпушки.

И как это возможно? Ведь это происходило конкретно на путях миграции к нерестилищам этих ценных пород рыб. Ну, не по берегу же ряпушка и сиг добираются до своих нерестилищ? С одной стороны, рыбинспекция усердно трудится в Раскопельском заливе, гоняя рыболовов, где якобы мы со своими моторами мешаем нересту сига и ряпушки. А с другой стороны, тут же, в пятистах метрах от настоящего природного нерестилища этих рыб, работают два механизированных мутника, загребающих в свои «лапы» почти всё подряд, в том числе, что очень вероятно, и ряпушку с сигом.

Вот это в моей голове не укладывается. И не только в моей. Знакомый, который был очевидцем такого промысла 10 ноября, добавил: «Так вот почему нас выгоняют из Раскопельского залива: чтобы мы не видели этого беспредела!»

И по поводу этой ситуации у начальника псковской рыбинспекции ответ был почти как предыдущий: «Правилами рыболовства в этой части акватории Чудского озера промысел не запрещён. Предположу, что вы односторонне освещаете этот вопрос. Никто не запрещает рыболовам-любителям ловить и двигаться с мотором там же, где ваш знакомый видел мехмутники, поскольку это уже за пределами запретной зоны покоя. Тем более лов рыбы как таковой не запрещён и в самой запретной зоне.

Я понимаю, что расположение Раскопельского залива с отсутствием серьёзного волнения на поверхности воды обеспечивает комфортную рыбалку для рыболовов-любителей. Хотелось бы обратить внимание, что так называемый вами осенний запрет не является полным запретом на ловлю рыбы. Речь идёт исключительно о ловле с использованием моторов (троллинг, дорожка, гонки между собой для прибытия к прикормленным местам). Никто не запрещает именно лов рыбы.

Более того, скажу, что ваш знакомый в целом правильно описал действия инспекторов рыбоохраны. Они не нацелены на карательные меры, хотя могли бы, а проводят профилактические мероприятия, разъясняя рыболовам-любителям особенности законодательства применительно к данному месту в данный период. Мы называем это профилактикой правонарушений. Вы называете это «гоняют из Раскопельского залива».

Наши инспекторы – это то же самое, что и сотрудники ДПС (только на воде), которые стоят перед недавно установленным знаком «кирпич» и предупреждают водителей о его наличии, а не после знака, чтобы оформить нарушителя. Надеюсь, вы меня поняли».

Поможем друг другу

Острая получилась дискуссия. Много у меня было и возражений, и непонимания. Ольга Сергеевна блеснула эрудицией и привела в защиту своих действий крылатое выражение ещё из античных времён, из римского права. Но и нам известно немало народных пословиц и о законах, и об усердии, приводить их не буду. Не понравилось мне и некорректное сравнение ловли рыбы мехмутником и любительскими снастями в одних и тех же местах. На спиннинги и удочки рыболовов-любителей ни сиг, ни ряпушка не клюют, во всяком случае мне ни одного такого факта неизвестно. А вот какая рыба попадается в мехмутниковые сети – известно всем.

Но в одном мы всё же согласились: Ольга Большакова со своей стороны, а я со своей обязательно направим предложения об изменениях правил рыболовства, о Раскопельском заливе и о зоне мехмутникового лова вблизи километровой запретной зоны. Ольга Сергеевна (должность обязывает) является членом постоянной рабочей группы СЗТУ (Северо-Западного территориального управления) по внесению предложений об изменении в правилах рыболовства, а меня в эту группу приглашал заместитель руководителя СЗТУ Росрыболовства Семён Петрович Русанов. Внесение изменений – дело бюрократическое и очень небыстрое, и если наши предложения будут приняты, то изменения в правилах появятся в лучшем случае в 2026 году.

В конце нашей встречи я попросил Ольгу Большакову ответить на последний вопрос: куда и в какой форме обращаться законопослушным гражданам Псковской области в случае обнаружения незаконных орудий лова рыбы, особенно сетей, и незаконных действий браконьеров?

«В Северо-Западном территориальном управлении (Санкт-Петербург) имеется оперативный дежурный, – ответила Ольга Большакова. – В его обязанности в том числе входит оперативное оповещение территориальных отделов о поступивших сигналах граждан. Сообщить о нарушениях правил рыболовства либо о ведении незаконной хозяйственной деятельности в водоохранных зонах можно по круглосуточному телефону 8-931-955-00-14».

Нарушители ещё встречаются

Всё же серьёзную работу по сохранности ВБР проводит псковская рыбоохрана, и это очевидно. За неполный год сотрудники отдела составили 280 протоколов о нарушениях правил рыболовства. Ещё в 2019 году после серьёзного повышения ответственности и ужесточения наказаний за многие из нарушений и особенно за незаконный лов сетями я для себя отметил: «Туго придётся браконьерам или любителям похулиганить сеточным ловом в выходной день». Ведь за эти деяния теперь предусмотрена даже уголовная ответственность. И если вдруг у тебя оказалась рыболовная сеть, то ли от деда доставшаяся по наследству, то ли друзья, не знающие об ответственности, подарили, то её лучше сжечь, а останки закопать, чтобы не поддаваться соблазну. Но, как ни строги законы, а нарушители всё же ещё встречаются…

Судак-соблазнитель

15 ноября 2024 года. Псковское озеро. В ходе совместных контрольно-надзорных мероприятий на Псковском озере сотрудники оперативного отдела Северо-Западного ТУ Росрыболовства и отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявили незаконную добычу рыбы. У нарушителей изъяли шесть сетей, 30 судаков, шесть окуней, 17 щук, восемь густер, одну плотву. Общий ущерб составил более 120 тысяч рублей. У нарушителей также изъяли лодку и мотор.

Все материалы с изъятыми предметами по этому делу передали сотрудникам МО МВД РФ «Печорский». Спустя неделю в отношении двух местных жителей, задержанных сотрудниками рыбоохраны, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба водно-биологическим ресурсам).

Белоруссия – Россия: совместные мероприятия

15 ноября 2024 года. Озеро Ордово. Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Северо-Западного ТУ Росрыболовства по Псковской области совместно с отделом оперативного реагирования Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Белоруссии провели совместное полевое мероприятие на трансграничном водоёме – озере Ордово Псковской области.

Озеро практически полностью является территорией Российской Федерации, за исключением южного берега, который относится к территории Белоруссии.

Этот водоём выбран для совместных мероприятий не случайно. Во-первых, он богат рыбой (в первую очередь лещ и судак) и привлекает много рыбаков с территорий обоих государств. Во-вторых, 7 октября этого года в его акваторию в рамках искусственного воспроизводства ВБР под контролем комиссии Северо-Западного ТУ Росрыболовства выпустили около 30 тысяч экземпляров молоди судака средней штучной навеской от трёх граммов.

В ходе мероприятия проверена вся акватория озера. В результате обнаружены и изъяты незаконные орудия лова – лесковые сети длиной 70 метров, а также водные биоресурсы, запутавшиеся в них, которые впоследствии выпущены в естественную среду обитания. Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Северо-Западного ТУ Росрыболовства по Псковской области по этому факту ведёт административное расследование.

Соседи-хулиганы

17 и 18 октября 2024 года в ходе контрольных (надзорных) мероприятий на территории Себежского района сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Северо-Западного ТУ Росрыболовства по Псковской области выявили случаи нарушения любительского рыболовства.

17 октября 2024 года инспекторы рыбоохраны на озере Большое Олбито Себежского района выявили двух нарушителей (граждане Белоруссии), осуществлявших незаконный лов водных биоресурсов – хирономид (мотыль). При пресечении незаконной деятельности нарушители выбросили добытые водно-биологические ресурсы в акваторию озера. Инспекторы составили протоколы об административных правонарушениях и изъяли запретное орудие добычи, а именно рамку-ловушку размером 48х188 сантиметров (при разрешённом размере не более 50 сантиметров), а также лодочный мотор. Мировой суд назначил нарушителям административные штрафы и принял решение о конфискации незаконного орудия добычи – рамки-ловушки.

18 октября 2024 года на озере Свибло Себежского района также были выявлены два нарушителя из Белоруссии, осуществлявших незаконный лов водных биоресурсов – хирономид (мотыль), запретным орудием лова, а именно рамкой-ловушкой размером 48х188 сантиметров (при разрешенном размере не более 50 сантиметров), с превышением суточной нормы добычи (норма составляет 0,05 килограмма). У нарушителей изъяли два легковых автомобиля (ВАЗ-2112 и Renaut Laguna), подвесной лодочный мотор, запретное орудие лова, шест к рамке-ловушке и более 230 килограммов водных биологических ресурсов – хирономид (мотыль). Ущерб, причинённый ВБР, составил более 200 тысяч рублей. В конце октября 2024 отдел дознания МО МВД РФ «Себежский» в отношении этих граждан Белоруссии, задержанных сотрудниками рыбоохраны, возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба водно-биологическим ресурсам).

55 000 рублей! 80 000 рублей! 200 000 рублей! Кто больше?

16 и 17 июля в ходе контрольных (надзорных) мероприятий на Псковском озере сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны СЗТУ Росрыболовства по Псковской области выявили случаи нарушения правил любительского рыболовства.

16 июля выявили двоих граждан, которые незаконно ловили рыбу с помощью сетей. У первого нарушителя изъяли 21 плотву, 80 окуней, 109 густер, 36 судаков, три щуки, один линь – всего 250 экземпляров рыбы. Также изъяли маломерное судно с подвесным лодочным мотором и орудия лова (сети лесковые общей длиной 210 метров). Ущерб, причинённый ВБР, составил 200 000 рублей. В конце июля 2024 года дознание Пограничного управления ФСБ России по Псковской области по этому факту возбудило уголовное дело по признакам статьи 256 УК РФ.

У второго нарушителя изъяли 43 густеры, 15 штук плотвы, пять судаков, 53 окуня, два ерша – всего 118 экземпляров рыбы. Также изъяли лодку с вёслами и орудия лова (сети лесковые общей длиной 45 метров). Ущерб, причинённый ВБР, составил 55 000 рублей. По материалам псковской рыбоохраны мировой суд привлёк нарушителя к административной ответственности за правонарушение, установленное частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства), а также в добровольном порядке нарушитель в полном объёме возместил причинённый ущерб.

17 июля выявили гражданина, который незаконно ловил рыбу с помощью сетей. У нарушителя изъяли 44 окуня, 41 густера, одну щуку, один линь, одного судака, пять штук плотвы – всего 106 экземпляров рыбы. Также изъяли маломерное судно с подвесным мотором и орудия лова (сети лесковые общей длиной 210 метров). Ущерб – 80 000 рублей. По материалам псковской рыбоохраны мировой суд привлёк нарушителя к административной ответственности за правонарушение, установленное частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства). Нарушитель в добровольном порядке в полном объёме возместил причинённый ущерб.

И промысловики нарушают…

В этом году в зимнем периоде, помимо прочих, было выявлено три нарушения правил рыболовства рыболовными организациями, таких как застой сетей. Застой – это когда к сетям, установленным подо льдом, промысловые рыболовы не подходили более 72 часов. За эти нарушения соответствующим рыбодобывающим организациям от имени Северо-Западного территориального управления вынесли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. А по материалам отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области, направленным в отделение дознания Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, последними рыбодобывающие организации были привлечены к административной ответственности с назначением значительных штрафов.

Весной был выявлен факт выхода на промысел звеньевым рыбодобывающей организации на не зарегистрированном в установлённом порядком судне (должностное лицо привлекли к ответственности по части 3 статьи 11.8 КоАП – нарушение правил эксплуатации судов). А когда постановление об административном правонарушении вступило в законную силу, псковская рыбоохрана направила соответствующие материалы в Псковскую транспортную прокуратуру для решения вопроса о применении мер прокурорского реагирования. После чего уже и юридическое лицо по статье 8.37 части 2 за нарушение правил рыболовства (промысел должен осуществляться только на зарегистрированных законным порядком судах) привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 000 рублей.

За аналогичные нарушения звеньевыми при выходе на промысел на не зарегистрированных суднах, выявленные рыбоохраной осенью этого года, ещё в отношении двух юридических лиц псковская рыбоохрана направила материалы в Псковскую транспортную прокуратуру.

P. S. На дворе декабрь, все сроки осеннего запрета прошли (с 20 октября по 20 ноября), зима в очередной раз не торопится, температура воды в Раскопельском заливе была +4 градуса 24 октября, +2 градуса – 1 декабря. Вот-вот начнётся нерест ряпушки.