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Когда в России ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказал эксперт

Когда в России возможен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

По его словам, для эпидсезона ключевой является 51 неделя. Именно в этот период начинается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Кроме того, на эпидемиологическую ситуацию влияют показатели вакцинации от гриппа.

По словам Александра Горелова, по данным последних недель в стране наблюдается небольшой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом он остается в пределах многолетних значений и не критичен. «Во всяком случае, заболеваемость не превышает средних темпов, что не может не радовать. Во многом такая картина определяется погодными условиями и связана с тем, что у нас была аномально теплая осень», - сказал он.

Сейчас в России вакцинированы почти 80 млн человек. «Известно, те, кто вакцинировался, болеют в 150 раз реже и легче. Кроме того, вакцина от гриппа защищает от тяжелого течения ковида», - отметил Александр Горелов.

Напомним, в Псковской области от гриппа привились более 260 тысяч человек. При этом заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 25 ноября по 1 декабря по сравнению с предыдущей неделей выросла на 15,1 %.

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