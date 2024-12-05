Алексей Севастьянов: Я с большой надеждой смотрю на программу поддержки муниципальных служащих

11:27, 05 декабря 2024, ПАИ

Председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов сообщил, что «с большой надеждой» смотрит на инициативу губернатора Михаила Ведерникова по поддержке молодых муниципальных служащих региона – мнением парламентарий поделился по итогам презентации региональной программы «Земский муниципальный служащий», реализация которой начнётся со следующего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Меры по поддержке молодых специалистов, готовых прийти на муниципальную службу – более чем своевременны. 83% наших муниципальных служащих – это люди в возрасте от 36 до 65 лет, всего 13% составляют служащие до 35 лет. Поэтому так важно стимулировать приток молодых специалистов наиболее востребованных специальностей в органы местного самоуправления», - прокомментировал новшество Алексей Севастьянов.

По мнению депутата, пакет мер поддержки, включающий выплату «подъёмных» в размере полумиллиона рублей, возможность получения «псковского гектара» и обеспечение служебным жильём, может привлечь в муниципалитеты молодёжь. Алексей Севастьянов обратил внимание, что в приоритете будут «местные кадры» - студенты ПсковГУ. Программа предусматривает дополнительные выплаты и, так называемую, губернаторскую стипендию успевающим студентам, заключившим договор о целевом обучении с органом местного самоуправления муниципального образования области.

«Реализация всех этих мер поддержки позволит заинтересовать молодых людей и пригласить их на работу в наши муниципалитеты, потому что кадровая скамейка, к сожалению, очень короткая. Сейчас главное, чтобы эта история стартовала, чтобы люди узнали о новых возможностях», - сказал председатель парламентского комитета.

Алексей Севастьянов напомнил, что региональные меры поддержки медицинских работников за последние пять лет в итоге позволили частично сократить дефицит кадров в сфере здравоохранения. «Возможно, не стразу, но я рассчитываю, что программа «Земский муниципальный служащий» даст свой результат и станет эффективным инструментом для привлечения молодых специалистов на муниципальную службу», - резюмировал Алексей Севастьянов.

Ранее инициативу также прокомментировал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.