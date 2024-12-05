Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Севастьянов: Я с большой надеждой смотрю на программу поддержки муниципальных служащих

Председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов сообщил, что «с большой надеждой» смотрит на инициативу губернатора Михаила Ведерникова по поддержке молодых муниципальных служащих региона – мнением парламентарий поделился по итогам презентации региональной программы «Земский муниципальный служащий», реализация которой начнётся со следующего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Меры по поддержке молодых специалистов, готовых прийти на муниципальную службу – более чем своевременны. 83% наших муниципальных служащих – это люди в возрасте от 36 до 65 лет, всего 13% составляют служащие до 35 лет. Поэтому так важно стимулировать приток молодых специалистов наиболее востребованных специальностей в органы местного самоуправления», - прокомментировал новшество Алексей Севастьянов.

По мнению депутата, пакет мер поддержки, включающий выплату «подъёмных» в размере полумиллиона рублей, возможность получения «псковского гектара» и обеспечение служебным жильём, может привлечь в муниципалитеты молодёжь. Алексей Севастьянов обратил внимание, что в приоритете будут «местные кадры» - студенты ПсковГУ. Программа предусматривает дополнительные выплаты и, так называемую, губернаторскую стипендию успевающим студентам, заключившим договор о целевом обучении с органом местного самоуправления муниципального образования области.

«Реализация всех этих мер поддержки позволит заинтересовать молодых людей и пригласить их на работу в наши муниципалитеты, потому что кадровая скамейка, к сожалению, очень короткая. Сейчас главное, чтобы эта история стартовала, чтобы люди узнали о новых возможностях», - сказал председатель парламентского комитета.

Алексей Севастьянов напомнил, что региональные меры поддержки медицинских работников за последние пять лет в итоге позволили частично сократить дефицит кадров в сфере здравоохранения. «Возможно, не стразу, но я рассчитываю, что программа «Земский муниципальный служащий» даст свой результат и станет эффективным инструментом для привлечения молодых специалистов на муниципальную службу», - резюмировал Алексей Севастьянов.

Ранее инициативу также прокомментировал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Ёлочный базар откроется в Великих Луках 20 декабря
05 декабря 2024

Псковская делегация участвует в международном медицинском форуме в Москве
05 декабря 2024

Продолжается голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры
05 декабря 2024

Тонну белорусской говядины на кости не пропустили через госграницу в Псковской области
05 декабря 2024

Газопровод построили в псковской деревне Покрутище
05 декабря 2024

Александр Котов поблагодарил добровольцев за готовность приносить пользу обществу
05 декабря 2024

Мошенники используют «новогоднюю» схему обмана в Telegram
05 декабря 2024

Когда в России ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказал эксперт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...