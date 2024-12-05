Композитор Олег Синкин: Театр драмы в Пскове фантастически профессионален
Работники Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина обладают фантастическим профессионализмом, заявил композитор Олег Синкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«О труппе, музыкантах и вообще о Псковском театре можно делать отдельную передачу. Я мог бы часами говорить о том, какой фантастически профессиональный театр драмы в Пскове», – отметил гость студии.
Напомним, что композитор Олег Синкин работал над созданием композиций к спектаклю «Маленькие трагедии» в постановке Гульназ Балпеисовой, который проходит на сцене Псковского театра. Постановку отличает нестандартный подход к материалу, нацеленный не столько на иллюстрацию текста, сколько на обнажение его глубинных смыслов. В центре – творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор.
Премьеру спектакля «Маленькие трагедии», которая состоялась 30 ноября и 1 декабря, псковская публика отблагодарила пятиминутными овациями и десятками отзывов в социальных сетях. Фоторепортаж со спектакля можно увидеть по ссылке.
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