Композитор Олег Синкин: Театр драмы в Пскове фантастически профессионален

17:43, 05 декабря 2024, ПАИ

Работники Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина обладают фантастическим профессионализмом, заявил композитор Олег Синкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«О труппе, музыкантах и вообще о Псковском театре можно делать отдельную передачу. Я мог бы часами говорить о том, какой фантастически профессиональный театр драмы в Пскове», – отметил гость студии.

Напомним, что композитор Олег Синкин работал над созданием композиций к спектаклю «Маленькие трагедии» в постановке Гульназ Балпеисовой, который проходит на сцене Псковского театра. Постановку отличает нестандартный подход к материалу, нацеленный не столько на иллюстрацию текста, сколько на обнажение его глубинных смыслов. В центре – творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор.

Премьеру спектакля «Маленькие трагедии», которая состоялась 30 ноября и 1 декабря, псковская публика отблагодарила пятиминутными овациями и десятками отзывов в социальных сетях. Фоторепортаж со спектакля можно увидеть по ссылке.

«Маленькие трагедии» снова покажут 5, 6 и 7 января.