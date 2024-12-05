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Общество

В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене

Выборы в шестой созыв Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области прошли на городском детском форуме в Пскове сегодня, 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в совете.

  • В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
    Фото: Предоставлены в совете
  • В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
    Фото: Предоставлены в совете
  • В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
    Фото: Предоставлены в совете
  • В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
    Фото: Предоставлены в совете
  • В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
    Фото: Предоставлены в совете
  • В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
    Фото: Предоставлены в совете
  • В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
    Фото: Предоставлены в совете
  • В Пскове определили членов общественного совета при детском омбудсмене
    Фото: Предоставлены в совете

В состав созыва от Пскова вошли Дарья Кузьмина, Никита Иванов, Нина Содель, Александра Иванова. Каждый из них представил свои инициативы и готов к реализации проектов, подчеркнули в совете.

Добавим, что в Пскове на площадке гимназии № 29 прошёл городской детский форум.

Отметим, что Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области – это совещательный, коллегиальный орган, который осуществляет координацию вопросов, затрагивающих права, свободы и законные интересы несовершеннолетних. В него входят представители каждого муниципального образования области.

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