Награды МЧС России вручили псковским добровольцам

20:18, 05 декабря 2024, ПАИ

Представителей добровольных организаций наградили в региональном МЧС сегодня, 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба МЧС России по Псковской области









На торжественном мероприятии добровольцев отметили наградами МЧС России, благодарностями и грамотами правительства Псковской области и главного управления ведомства.

Начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих от лица органов власти поблагодарили добровольцев за вклад в обеспечение комплексной безопасности региона и подчеркнули значимость такой деятельности во благо граждан.

Руководитель ведомства Сергей Лаврухин, в свою очередь, выразил глубокую признательность и искреннюю благодарность всем волонтёрам Псковской области за эффективное сотрудничество и взаимопомощь, пожелал им успеха и реализации поставленных целей.

«Направления взаимодействия Главного управления МЧС России по Псковской области с добровольцами и волонтёрами разнообразны: это оказание помощи профессиональным пожарным и спасателям при ликвидации пожаров и происшествий, реализация гуманитарной миссии, совместная профилактическая работа с населением и многое другое», – отметили в пресс-службе ведомства.