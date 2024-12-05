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Какая погода ждёт жителей Северо-Запада в ближайшее время, рассказали синоптики

Какой будет погода на Северо-Западе России в ближайшее время, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада в ближайшее время, рассказали синоптики. Фото: ПАИ

Погода на Русской равнине в ближайшее время начнёт приобретать зимний характер, но в целом пока нет никаких надежд на формирование типично зимних пейзажей. В ближайшие дни почти вся территория региона окажется под действием относительно малооблачного антициклона, так что вероятность осадков будет минимальной, обратили внимание в «Фобосе».

По словам синоптиков, атлантический циклон будет управлять погодными процессами на Русской равнине как минимум до начала следующей недели. По модельным оценкам, за это время в Центре, на Северо-Западе и в Черноземье вновь сформируется снежный покров высотой до двух-пяти сантиметров.

Ранее псковичам рассказали, когда ожидать волну холода в Псковской области.

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