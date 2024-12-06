Новые удостоверения вручили многодетным семьям в Пыталово

18:40, 06 декабря 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Году семьи, состоялось в Пыталовском доме культуры сегодня, 6 декабря. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Зрителям показали социальный ролик, где были отражены социальные инициативы и новые меры поддержки семей. Организаторы мероприятия решили отметить активные семьи, которые являются примером для местных жителей, наградив их почётными грамотами и ценными призами за вклад в развитие сообщества и пропаганду здоровых семейных отношений.

Первые награды вручала начальник технического отдела Пыталовского района комитета по социальной защите Екатерина Смирнова. В своём выступлении она отметила, что на территории Пыталовского муниципального округа проживает 146 многодетных семей.

Двум из них Екатерина Михайловна вручила удостоверения многодетной семьи нового образца, которые стали выдавать в Псковской области.

В торжественной обстановке их получили мама пятерых детей Юлия Верхозина и мама шестерых детей Инга Ткачева.

Диплом победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2024» в номинации «Золотая семья» и свидетельство участника всероссийского конкурса получила семья Алексея и Любови Вербицких. Награду, цвету и подарки им вручила заместитель главы администрации округа Полина Рубченя. Она отметила, что у пары восемь детей, а вместе они прожили 43 года.

Среди приглашённых были и рекордсмены по прожитым вместе годам. 55-летие совместной жизни – изумрудную свадьбу – в этом году отметили Алексей и Галина Екимовы. Не каждый может похвастаться такой значительной датой. Всю свою жизнь они проживают в Псковской области. Галина Екимова заботилась о здоровье односельчан, Алексей Екимов отработал водителем. Заместитель главы администрации округа Полина Рубченя вручила им почётную грамоту и цветы, пожелав здоровья, счастья и благополучия.

Также наградой была отмечена Лариса Петровская, социальный координатор фонда «Защитники Отечества». Она удостоена благодарности за работу по оказанию помощи семьям участников СВО.

Церемония награждения сопровождалась концертными номерами артистов местной самодеятельности. Перед зрителями выступили коллективы Дома детского творчества, досугового объединения, вокалисты, дуэты и трио из детской школы искусств.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.