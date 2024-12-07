Десятки жителей пушкиногорской деревни прошли диспансеризацию

14:14, 07 декабря 2024, ПАИ

Жители деревни Поляне Пушкиногорского района прошли диспансеризацию. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой



Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой









Необходимые обследования прошли десятки человек, в основном люди пожилого возраста, подчеркнула она.

Диспансеризацию проводили на территории нового ФАПа, который построен в этом году по президентскому национальному проекту «Здравоохранение».

«Он отвечает всем современным требованиям: тёплое светлое помещение, оснащённое необходимым медицинским оборудованием! Фельдшеру Татьяне Григорьевой, которая уже многие годы оказывает медицинскую помощь жителям территории, работать в таких условиях стало значительно лучше, а посетителям – комфортнее и приятнее посещать ФАП», – отметила Оксана Филиппова.

Следующий выезд медиков запланирован 13 декабря в деревни Блажи, добавила она.

Добавим: чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по номеру телефона (8 8112) 29-90-28.

Чем помогает осмотр, можно прочитать по ссылке.