Десятки жителей пушкиногорской деревни прошли диспансеризацию
Жители деревни Поляне Пушкиногорского района прошли диспансеризацию. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой
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Фото: Телеграм-канал Оксаны Филипповой
Необходимые обследования прошли десятки человек, в основном люди пожилого возраста, подчеркнула она.
Диспансеризацию проводили на территории нового ФАПа, который построен в этом году по президентскому национальному проекту «Здравоохранение».
«Он отвечает всем современным требованиям: тёплое светлое помещение, оснащённое необходимым медицинским оборудованием! Фельдшеру Татьяне Григорьевой, которая уже многие годы оказывает медицинскую помощь жителям территории, работать в таких условиях стало значительно лучше, а посетителям – комфортнее и приятнее посещать ФАП», – отметила Оксана Филиппова.
Следующий выезд медиков запланирован 13 декабря в деревни Блажи, добавила она.
Добавим: чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по номеру телефона (8 8112) 29-90-28.
Чем помогает осмотр, можно прочитать по ссылке.
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