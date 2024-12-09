«Объявлен конкурс, ждём заявок»: Михаил Ведерников – об определении нового регоператора по обращению с ТКО

20:20, 09 декабря 2024, ПАИ

Во время прямой линии с псковичами на телеканале «Россия 24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что уже объявлен конкурс на определение нового регоператора по обращению с ТКО.

«Что касается нового регоператора, конкурс объявлен, ждём заявки. Сейчас ситуация с мусором нормализовалась. Правда, это обошлось региону не очень дёшево, зато работа выстроена так, что регион больше не зависит от недобросовестных участников рынка», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также добавил, что в регионе продолжается строительство экотехнопарка. «Строительство проходит планово», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, новый временный регоператор появился в Псковской области после мусорного коллапса, который охватил регион минувшим летом. Прежний регоператор лишился своего статуса в июле.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.