Михаил Ведерников и Александр Котов посетили Троицкий собор в День Героев Отечества

21:03, 09 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии у Могилы Неизвестного солдата в Пскове сегодня, в День Героев Отечества, 9 декабря. В этот день сотни псковичей собрались у Вечного огня, чтобы почтить всех тех, кто погиб за независимость и свободу Родины. После памятного мероприятия глава региона и председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Поставили свечи за упокой ушедших из жизни Героев, а также за здравие военнослужащих, кто сегодня защищает нашу Родину, не жалея своего здоровья и даже жизни. Вечная память погибшим героям!» – сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что государственными и ведомственными наградами России наградили 12 военнослужащих Псковского территориального гарнизона сегодня, 9 декабря.