Почти 300 тысяч человек привилось от гриппа в Псковской области

12:12, 10 декабря 2024, ПАИ

274 802 человека привились от гриппа в Псковской области, по данным на 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Число привитых составляет 47,29 % охвата населения, подчеркнули в ведомстве.

В управлении отметили, что кампания по иммунизации против гриппа подходит к завершению.