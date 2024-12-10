Почти 300 тысяч человек привилось от гриппа в Псковской области
274 802 человека привились от гриппа в Псковской области, по данным на 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Число привитых составляет 47,29 % охвата населения, подчеркнули в ведомстве.
В управлении отметили, что кампания по иммунизации против гриппа подходит к завершению.
Напомним, что 4 274 случая ОРВИ выявили в Псковской области с 2 по 8 декабря. Кроме того, отмечалось, что почти 30 классов в регионе закрыты на карантин из-за ОРВИ.
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10 декабря 2024
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