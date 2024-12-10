Станислав Стармолотов – о ремонте дорог в Псковской области в этом году: Отработали планово

14:41, 10 декабря 2024, ПАИ

Итоги работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковкой области за 2024 год подвёл председатель профильного комитета Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Физически все объёмы, касающиеся национального проекта «Безопасные качественные дороги», у нас выполнены. Сейчас идёт бумажная работа, подведение итогов, последние платежные документы. Безусловно, есть и несколько объектов, на которых ещё необходимо выполнить определённый вид работ, но пока погода у нас хорошая и снега нет, думаю, всё будет хорошо», – отметил Станислав Стармолотов.

По его словам, остаточный объем работ сейчас «абсолютно некритичный». «Просто хотелось, пользуясь погодными условиями, сделать качественно, как положено, чтобы потом не переделывать», – подчеркнул гость студии.

В Псковской области в этом году отремонтировали ряд дорог, которые вызывали острые вопросы у населения, добавил он.

«Это наша платная автомобильная дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Невельском и Усвятском районах. Мы достаточно плотно за неё взялись, сделали и в прошлом году большой объем работ, и в этом году порядка 30 километров привели в порядок», – сказал Станислав Стармолотов.

Ещё одна такая дорога – Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе. Псковавтодор собственными силами провёл третью очередь по ремонту, в следующем году останется доделать один участок, подчеркнул гость студии.

«В целом если говорить: отработали год по плану без провалов. Есть небольшое опережение в Пскове по некоторым объектам – их один-два в регионе», – заключил он.