Марина Гаращенко: Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией

18:40, 10 декабря 2024, ПАИ

Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией, заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете.

«Спасибо губернатору, ведь именно по его инициативе мы запустили конкурс. Внимание Михаила Юрьевича, денежная премия и диплом победителя играют важную стимулирующую роль в популяризации медицинской профессии», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Весь год врачи, фельдшера, медицинские сестры и братья работают на благо пациентов и охотно принимают участие в конкурсе, отметила она.

«Каждый год мы отмечаем большое количество желающих принять в нем участие. До конкурса и в момент проведения мы получаем большое количество тёплых слов и положительных отзывов о работе наших специалистов», – обратила внимание Марина Гаращенко.

Общественное внимание подчеркивает важность работы в сфере, ведь медицинская отрасль на виду у всех, добавила она.

«Призываю всех принять участие в голосовании и поддержать тёплым словом своего любимого медицинского специалиста, ведь для пациентов они – уже все победители», – заключила Марина Гаращенко.

Добавим, что голосование за лучшего медицинского работника региона продолжается на сайте «Псковской правды».

По итогам конкурса победители получат дипломы лауреатов премии и денежную премию губернатора области в размере 150 тысяч рублей.

Лидеров на текущий момент можно найти здесь.

Марина Гаращенко также рассказала, насколько доступны жителям деревень лекарственные препараты, ответив на вопросы в ходе прямой линии с губернатором Михаилом Ведерниковым на телеканале «Россия 24», которая состоялась в понедельник, 9 декабря.