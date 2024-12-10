Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Марина Гаращенко: Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией

Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией, заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете.

На фото Марина Гаращенко. Фото: ПАИ

«Спасибо губернатору, ведь именно по его инициативе мы запустили конкурс. Внимание Михаила Юрьевича, денежная премия и диплом победителя играют важную стимулирующую роль в популяризации медицинской профессии», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Весь год врачи, фельдшера, медицинские сестры и братья работают на благо пациентов и охотно принимают участие в конкурсе, отметила она.

«Каждый год мы отмечаем большое количество желающих принять в нем участие. До конкурса и в момент проведения мы получаем большое количество тёплых слов и положительных отзывов о работе наших специалистов», – обратила внимание Марина Гаращенко.

Общественное внимание подчеркивает важность работы в сфере, ведь медицинская отрасль на виду у всех, добавила она.

«Призываю всех принять участие в голосовании и поддержать тёплым словом своего любимого медицинского специалиста, ведь для пациентов они – уже все победители», – заключила Марина Гаращенко.

Добавим, что голосование за лучшего медицинского работника региона продолжается на сайте «Псковской правды».

По итогам конкурса победители получат дипломы лауреатов премии и денежную премию губернатора области в размере 150 тысяч рублей.

Лидеров на текущий момент можно найти здесь.

Марина Гаращенко также рассказала, насколько доступны жителям деревень лекарственные препараты, ответив на вопросы в ходе прямой линии с губернатором Михаилом Ведерниковым на телеканале «Россия 24», которая состоялась в понедельник, 9 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 декабря 2024

Обновление автобусного парка продолжится в Псковской области – Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Марина Гаращенко: Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией
10 декабря 2024

«Диалог с героем» прошёл в Писковской школе
10 декабря 2024

Подготовительные работы перед установкой новой детской площадки ведутся на улице Яна Фабрициуса в Пскове
10 декабря 2024

Самолеты смогут садиться в аэропорту Пскова и при плохой погоде – Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Какие дороги отремонтируют в Псковской области в 2025 году, рассказал Станислав Стармолотов
10 декабря 2024

Когда в Псковской области начнут замерзать водоёмы, рассказала метеоролог
10 декабря 2024

Белорусские студенты посещают Псковскую область по программе «Больше, чем путешествие»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...