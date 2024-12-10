Марина Гаращенко: Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией
Региональный конкурс «Лучший медицинский работник» стал хорошей предновогодней традицией, заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете.
«Спасибо губернатору, ведь именно по его инициативе мы запустили конкурс. Внимание Михаила Юрьевича, денежная премия и диплом победителя играют важную стимулирующую роль в популяризации медицинской профессии», – подчеркнула Марина Гаращенко.
Весь год врачи, фельдшера, медицинские сестры и братья работают на благо пациентов и охотно принимают участие в конкурсе, отметила она.
«Каждый год мы отмечаем большое количество желающих принять в нем участие. До конкурса и в момент проведения мы получаем большое количество тёплых слов и положительных отзывов о работе наших специалистов», – обратила внимание Марина Гаращенко.
Общественное внимание подчеркивает важность работы в сфере, ведь медицинская отрасль на виду у всех, добавила она.
«Призываю всех принять участие в голосовании и поддержать тёплым словом своего любимого медицинского специалиста, ведь для пациентов они – уже все победители», – заключила Марина Гаращенко.
Добавим, что голосование за лучшего медицинского работника региона продолжается на сайте «Псковской правды».
По итогам конкурса победители получат дипломы лауреатов премии и денежную премию губернатора области в размере 150 тысяч рублей.
Лидеров на текущий момент можно найти здесь.
Марина Гаращенко также рассказала, насколько доступны жителям деревень лекарственные препараты, ответив на вопросы в ходе прямой линии с губернатором Михаилом Ведерниковым на телеканале «Россия 24», которая состоялась в понедельник, 9 декабря.
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