Командир поискового отряда «Забытый батальон» награждён почётным знаком Псковской области

21:05, 10 декабря 2024, ПАИ

Почётным знаком Псковской области «Курган Дружбы» наградили себежанина, командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Вот такие дела. Благодарю губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова за эту награду, за внимание, которое он уделяет важному государственному делу сохранения памяти о подвигах защитников Отечества и за высокую оценку результатов нашего поискового дела. Сама награда приятна вдвойне. Ведь это Курган Дружбы. Продолжаем работать. Дел впереди немерено», – сказал Владимир Бумаков.



Отметим, Владимир Бумаков – командир и основатель поискового отряда «Забытый батальон», руководитель молодёжного добровольческого патриотического проекта «Укрепрайон», который действует в Себежском районе с 2021 года под эгидой и при поддержке Русского географического общества, руководитель себежского местного отделения Русского географического общества.

За этот период под руководством Владимира Бумакова было проведено 11 добровольческих поисковых экспедиций на территории бывшего Себежского укрепрайона, в которых приняло участие более 300 студентов российских вузов.

Напомним, в декабре прошлого года в Псковской области появились новые награды. Учреждён орден «За заслуги перед Псковской областью», почётный знак «Курган Дружбы» и звание «Заслуженный юрист Псковской области».

Отметим также, Владимир Бумаков номинирован на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024» в номинации «Призвание».