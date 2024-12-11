Стандарт медпомощи детям при ожирении хотят изменить в России
Министерство здравоохранения планирует внести изменения в стандарт медицинской помощи детям с ожирением начиная с 1 января 2025 года. Соответствующий проект был опубликован на портале нормативных правовых актов.
В частности, в планы лечения включены хирургические методы лечения: шунтирование и резекция желудка. В пояснительной записке к документу указано, что его разработка направлена на улучшение медицинской помощи детям, страдающим от ожирения.
Согласно проекту, в стандарт добавлены первичная консультация врача-диетолога и осмотр оториноларинголога.
Также в перечень медицинских услуг для лечения ожирения включены хирургические вмешательства: бандажирование желудка, гастрошунтирование и продольная резекция желудка.
Ожидается, что новый стандарт вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что более 23 тысяч псковичей страдают ожирением. Также отмечалось, что почти у 40% псковских школьников есть проблемы с этим заболеванием.
Всего ожирением в России страдают порядка 40 млн человек. Этот показатель соответствует 27% от данных Росстата о численности населения.
Совет опекунов, попечителей и приёмных родителей Псковского района подвёл итоги года
Сотрудники завода «Титан-Полимер» пригласили выпускников Псковского агротехнического колледжа на работу