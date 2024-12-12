Названы параметры новой детской площадки на улице Яна Фабрициуса в Пскове

08:39, 12 декабря 2024, ПАИ

Стали известны параметры новой детской площадки во дворе дома 2/17 на улице Яна Фабрициуса в Пскове.



Фото: Скриншоты из сюжета



Фото: Скриншоты из сюжета



Фото: Скриншоты из сюжета



Фото: Скриншоты из сюжета



Фото: Скриншоты из сюжета









Территория для установки площадки уже подготовлена, привезены несколько тонн песка. Рабочие приступили к сборке конструкции.

«Площадка состоит из четырех малых архитектурных форм - это скамейка, песочница, детский городок и качель. Покрытие будет песчаным», - рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Напомним, по вопросу благоустройства двора к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии обратилась местная жительница.

«Для детей это хотя бы маленькие, но развлечения. Детей у нас много сейчас, поэтому им надо чем-то заниматься в свободное от садика время», - поделилась местная жительница.

Напомним, площадка уже поступила на баланс города и к концу недели планируется завершить все работы.