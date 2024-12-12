Названы параметры новой детской площадки на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Стали известны параметры новой детской площадки во дворе дома 2/17 на улице Яна Фабрициуса в Пскове.
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Фото: Скриншоты из сюжета
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Фото: Скриншоты из сюжета
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Фото: Скриншоты из сюжета
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Фото: Скриншоты из сюжета
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Фото: Скриншоты из сюжета
Территория для установки площадки уже подготовлена, привезены несколько тонн песка. Рабочие приступили к сборке конструкции.
«Площадка состоит из четырех малых архитектурных форм - это скамейка, песочница, детский городок и качель. Покрытие будет песчаным», - рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.
Напомним, по вопросу благоустройства двора к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии обратилась местная жительница.
«Для детей это хотя бы маленькие, но развлечения. Детей у нас много сейчас, поэтому им надо чем-то заниматься в свободное от садика время», - поделилась местная жительница.
Напомним, площадка уже поступила на баланс города и к концу недели планируется завершить все работы.
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