25 человек в Псковской области получили выплаты за высокие спортивные достижения

11:55, 12 декабря 2024, ПАИ

25 человек получили выплаты за высокие спортивные достижения в 2024 году в Псковской области, сообщила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас есть единовременные выплаты. За самые высокие достижения по олимпийским видам спорта они составляют 100 тысяч рублей для спортсмена и 50 процентов от этой суммы тренеру, а также 50 тысяч для спортсменов за достижения по неолимпийским видам и соответственно 50 процентов для тренера. Также есть ежемесячные выплаты, которые получают спортсмены уровня чемпионата России, в том числе и призёры. Эти выплаты составляют 30 тысяч рублей в месяц для спортсмена и меньшая сумма для тренера», – сказала Галина Овсова.

В течение года этот список расширяется, пояснила спикер. «В 2024 году 14 спортсменов и 11 тренеров получают у нас эту выплату. Просто разная периодичность соревнований, когда спортсмены занимают призовые места. После достижения готовится пакет документов, и распоряжением мы это утверждаем. Они в течение года получают выплату. Соревновательный цикл у всех разный, поэтому этот список расширяется», – сказала она.

Напомним, что недавно губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о ежемесячных денежных выплатах четырём спортсменам и трём тренерам.