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Проект лыжно-биатлонного центра в Пскове планируют сдать к 1 мая

Проект лыжно-биатлонного центра в Пскове планируют сдать к 1 мая, сообщила врио председателя комитета по спору Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Проект лыжно-биатлонного центра в Пскове планируют сдать к 1 мая. Фото: ПАИ

Летом нынешнего года в ЕИС «Закупки» была опубликована конкурсная документация на разработку проектно-сметной документации по строительству лыжно-биатлонного центра с лыжероллерной трассой в Пскове на улице Советской Армии. Контакт был заключён с ООО «Новые берега», а его цена составила около 7,5 млн рублей.

«Проект находится в работе. Готовится проектно-сметная документация. Срок выполнения плановый – 1 мая 2025 года. На данный момент представлен эскизный проект для согласования, заказаны технические условия. Вся документация находится в работе», – отметила Галина Овсова.

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