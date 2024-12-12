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Общество

В Пскове много настоящих мастеров – замглавы администрации города об итогах конкурса «Лучший по профессии»

В этом году разница в баллах между победителями городского конкурса «Лучший по профессии» и последующими местами была совсем небольшой. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.

«Это говорит о том, что в Пскове много настоящих профессионалов», – отметил Андрей Ульянов.

Андрей Ульянов. Фото: ПАИ

Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации города Пскова Наталья Васильева согласилась с коллегой, отметив, что колледжи вкладывают «немалые средства в материально-техническую базу, и это сказывается на квалификации и подготовке выпускников».

Наталья Васильева. Фото: ПАИ

Андрей Ульянов обратил внимание, что ключевой задачей конкурса является повышение престижа рабочих профессии среди молодёжи. «Кроме того, мы даём возможность участникам конкурса продемонстрировать свои навыки в конкурентной среде. Стараемся организовывать все так, чтобы каждый год на конкурсе были представлены новые специальности» – добавил Андрей Ульянов.

По его словам, каждый год конкурс собирает всё больше участников. «В этом году дополнительным стимулом стало вознаграждение не только за первое, но и за второе, третье места: 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно», – уточнил замглавы администрации Пскова.

Напомним, что конкурс среди штукатуров, столяров, пекарей и визажистов проходил в Пскове с 18 ноября по 6 декабря. Всего за звание лучших боролись 24 псковича.

По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший штукатур – 2024» стал Антон Щербатюк (маляр-штукатур ООО «СМК-Конструкция»), в номинации «Лучший столяр – 2024» победу одержал Никита Батаков (столярная мастерская WoodDecor), в номинации «Лучший пекарь – 2024» победителем стала Ольга Бедских (кулинарная студия «Вот это пироги»), а «Лучшим визажистом – 2024» стала Юлия Бахвалова.

Фоторепортаж с церемонии награждения здесь

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