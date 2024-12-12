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Победители конкурса «Лучший по профессии» в Пскове рассказали, на что потратят выигрыш

Победители конкурса «Лучший по профессии» в Пскове рассказали, на что потратят выигрыш. Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвящённой подведению итогов соревнования.

Напомним, что в этом году дополнительным стимулом для участников стало вознаграждение в 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Антон Щербатюк. Фото: ПАИ

Победитель в номинации «Лучший штукатур» Антон Щербатюк рассказал, что участие в конкурсе для него стало проверкой собственного профессионализма и 24-летнего опыта. Свой выигрыш мастер намерен потратить на подарок себе на день рождения.

Ольга Бедских. Фото: ПАИ

Победительница в номинации «Лучший пекарь» Ольга Бедских объяснила, что решила участвовать в конкурсе, чтобы получить оценку своего уровня подготовки со стороны профессионалов. «Критериев для оценки было много, все они очень строгие, тем приятнее оказаться победителем, – добавила участница. – Оборудование на конкурсе было на высшем уровне, конкуренты тоже». Свои призовые Ольга потратит на покупку книг по профессии и на «поощрение себя за проделанную работу».

Никита Батаков. Фото: ПАИ

Лучший в Пскове столяр Никита Батаков отметил, что прошедший конкурс дал возможность рассказать о себе, продемонстрировать мастерство и одновременно узнать много нового. Выигрыш мастер намерен пустить на покупку инструментов.

Юлия Бахвалова. Фото: ПАИ

Лучший Визажист Юлия Бахвалова рассказала, что конкурс стал для неё «настоящим вызовом и проверкой сил». Свой выигрыш Юлия потратит на покупку косметики и повышение квалификации.

Конкурс среди штукатуров, столяров, пекарей и визажистов проходил в Пскове с 18 ноября по 6 декабря. Всего за звание лучших боролись 24 псковича.

По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший штукатур – 2024» стал Антон Щербатюк (маляр-штукатур ООО «СМК-Конструкция»), в номинации «Лучший столяр – 2024» победу одержал Никита Батаков (столярная мастерская WoodDecor), в номинации «Лучший пекарь – 2024» победителем стала Ольга Бедских (кулинарная студия «Вот это пироги»), «Лучшим визажистом – 2024» стала Юлия Бахвалова.

Фоторепортаж с церемонии награждения здесь

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