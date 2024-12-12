Метель началась в Пскове
Метель началась в Пскове сегодня, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
Отметим, что сегодня температура воздуха в Псковской области в течение суток составляет от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, когда в Псковской области начнут замерзать водоёмы.
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