Метель началась в Пскове

15:31, 12 декабря 2024, ПАИ

Метель началась в Пскове сегодня, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что сегодня температура воздуха в Псковской области в течение суток составляет от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, когда в Псковской области начнут замерзать водоёмы.