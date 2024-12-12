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Общество

Свыше 18% обращений в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» связаны с оказанием юридической помощи

За полтора года работы в Пскове в филиал фонда «Защитники Отечества» поступило порядка 13 тысяч обращений по разным вопросам. Свыше 18 % из них касаются оказания юридической помощи, заявила руководитель псковского филиала фонда Надежда Васильева.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»

«Я благодарю всех специалистов, экспертов в области права и юриспруденции за то, что они выкраивают своё время и находят возможность провести приём в филиале фонда. Для наших подопечных и для всей нашей команды это просто бесценно», – отметила Надежда Васильева.

Напомним, День правовой помощи для ветеранов и участников специальной военной операции и членов их семей провели в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 12 декабря.

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