Свыше 18% обращений в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» связаны с оказанием юридической помощи

19:25, 12 декабря 2024, ПАИ

За полтора года работы в Пскове в филиал фонда «Защитники Отечества» поступило порядка 13 тысяч обращений по разным вопросам. Свыше 18 % из них касаются оказания юридической помощи, заявила руководитель псковского филиала фонда Надежда Васильева.

«Я благодарю всех специалистов, экспертов в области права и юриспруденции за то, что они выкраивают своё время и находят возможность провести приём в филиале фонда. Для наших подопечных и для всей нашей команды это просто бесценно», – отметила Надежда Васильева.

Напомним, День правовой помощи для ветеранов и участников специальной военной операции и членов их семей провели в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 12 декабря.