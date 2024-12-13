Региональная юнармейская ёлка прошла в Доме молодёжи в Пскове

13:24, 13 декабря 2024, ПАИ

Региональная юнармейская ёлка, посвящённая подведению итогов за 2024 год, прошла в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 13 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках мероприятия наградили самых активных участников движения и их наставников.

«Движение «Юнармия» – это одно из ядерных молодёжных движений. И роль наших педагогов, наставников, которые работают с детьми, неоценима. Мне очень часто удаётся пообщаться с нашей молодёжью, и это реально заряженные, правильно воспитанные дети. Желаю вам предстоящих больших успехов не только в учёбе, но и в той деятельности, которой вы занимаетесь», – подчеркнул врио комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Он отметил, что в следующем году в России празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и высказал уверенность, что каждый юнармеец примет активное участие в работе Центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы.

«Уважаемые юнармейцы, дорогие наставники, я рад сегодня видеть вас всех в этом зале и видеть ваши счастливые лица. 2024 год и для страны, и для нашего движения, и в целом для нашего регионального движения, конечно, не самый простой. Но мы с честью выполнили все поставленные перед нами задачи. И даже, можно сказать, их перевыполнили», – отметил начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский.

Также участие в мероприятии принял Герой России Сергей Тринадцатый.

«С некоторыми из вас мы уже виделись, некоторых из вас я помню. Вы – будущее нашей страны, вы – наше будущее. Смотрю на вас, и душа радуется. Вы – хорошие ребята! Следуйте за мечтой, занимайтесь спортом, учитесь, и вас ждёт великое будущее», – сказал он.

Кроме того, в рамках мероприятия участникам, которые только вступили в ряды «Юнармии», вручили значки.

Отметим, что движение «Юнармия» в Псковской области насчитывает более шести тысяч человек. Ранее соглашение о сотрудничестве подписали псковские юнармейцы и представители регионального комитета по молодёжной политике.