Дед Мороз и вокалисты из студии «Город детства» зажгли главную ёлку Пскова
Дед Мороз, Снегурочка и вокалисты из студии «Город детства» зажгли главную городскую ёлку Пскова. Видео этого события разместил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Пусть этот момент станет началом зимнего праздника, а ёлка каждый день напоминает о приближении чудесного времени и заряжает нас праздничным настроением!» – сказал Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что новогодние ёлки установили в Печорах и Локне.
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