Дед Мороз и вокалисты из студии «Город детства» зажгли главную ёлку Пскова

18:08, 13 декабря 2024, ПАИ

Дед Мороз, Снегурочка и вокалисты из студии «Город детства» зажгли главную городскую ёлку Пскова. Видео этого события разместил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Пусть этот момент станет началом зимнего праздника, а ёлка каждый день напоминает о приближении чудесного времени и заряжает нас праздничным настроением!» – сказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что новогодние ёлки установили в Печорах и Локне.