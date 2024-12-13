В Печорах торжественно зажгли огни главной новогодней ёлки
Огни главной ёлки торжественно зажгли в Печорах сегодня, 13 декабря. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Новогодняя красавица установлена на Октябрьской площади.
Ранее сообщалось, что Дед Мороз и вокалисты из студии «Город детства» зажгли главную ёлку Пскова.
Кроме того, о главных новогодних трендах этого года рассказала декоратор из Великих Лук.
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