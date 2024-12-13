В Печорах торжественно зажгли огни главной новогодней ёлки

19:26, 13 декабря 2024, ПАИ

Огни главной ёлки торжественно зажгли в Печорах сегодня, 13 декабря. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»





Новогодняя красавица установлена на Октябрьской площади.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз и вокалисты из студии «Город детства» зажгли главную ёлку Пскова.

Кроме того, о главных новогодних трендах этого года рассказала декоратор из Великих Лук.