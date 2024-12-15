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Помощь и себе, и питомцу: кинолог объяснил, почему так важно гладить собак

Почему стоит гладить собак, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пишут РИА новости.

Почему стоит гладить собак, рассказал кинолог. Фото: ПАИ

Поглаживания успокаивают собак, а также помогают им установить доверительные отношения с владельцем и наладить связь. Кроме того, когда питомца ласково гладят, это приносит ему удовольствие. Также доказано, что общение с любимцем способствует снижению тревожности и избавлению от стресса, обратил внимание Владимир Голубев.

Он добавил, что при поглаживании активируются кожные нейроны, что стимулирует выработку гормонов счастья – эндорфинов. В некоторых случаях собака может даже заснуть от удовольствия во время таких ласк.

Кроме того, взаимодействие с питомцем помогает справиться с тревогой, гневом и другими негативными эмоциями. Это также вызывает чувство спокойствия, снижает возбуждение и позволяет отвлечься от повседневных забот. Как рассказал кинолог, поглаживание собаки способствует расслаблению хозяина и помогает ему ненадолго забыть о суете.

Также именно таким способом человек может поощрять своего любимца за правильные действия, что важно для собаки, которая нуждается в одобрении и ласке. Когда собаку гладят, она понимает, чего от нее ожидают и за что она будет вознаграждена, отметил кинолог.

«Поглаживания помогают снять стресс и тревогу у питомца. В этот момент собака расслабляется в компании любимого хозяина», – сказал он.

Кроме того, в некоторых ситуациях поглаживания могут помочь собаке переключиться и успокоиться. Например, если питомец испугался чего-то, он может обратиться за поддержкой к хозяину. Спокойный голос и поглаживания помогут успокоить любимца, добавил президент РКФ.

Еще одной причиной любви собак к поглаживаниям являются инстинкты. Дикие предки домашних собак в щенячьем возрасте получали материнскую заботу через вылизывание, что похоже на поглаживание, поэтому этот процесс так нравится собакам, объяснил Голубев.

Ранее сообщалось, что кинолог рассказал, как защитить лапы собаки зимой от реагентов. Также стало известно, какие самые популярные животные у россиян.

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