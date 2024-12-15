Помощь и себе, и питомцу: кинолог объяснил, почему так важно гладить собак

12:35, 15 декабря 2024, ПАИ

Почему стоит гладить собак, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пишут РИА новости.

Поглаживания успокаивают собак, а также помогают им установить доверительные отношения с владельцем и наладить связь. Кроме того, когда питомца ласково гладят, это приносит ему удовольствие. Также доказано, что общение с любимцем способствует снижению тревожности и избавлению от стресса, обратил внимание Владимир Голубев.

Он добавил, что при поглаживании активируются кожные нейроны, что стимулирует выработку гормонов счастья – эндорфинов. В некоторых случаях собака может даже заснуть от удовольствия во время таких ласк.

Кроме того, взаимодействие с питомцем помогает справиться с тревогой, гневом и другими негативными эмоциями. Это также вызывает чувство спокойствия, снижает возбуждение и позволяет отвлечься от повседневных забот. Как рассказал кинолог, поглаживание собаки способствует расслаблению хозяина и помогает ему ненадолго забыть о суете.

Также именно таким способом человек может поощрять своего любимца за правильные действия, что важно для собаки, которая нуждается в одобрении и ласке. Когда собаку гладят, она понимает, чего от нее ожидают и за что она будет вознаграждена, отметил кинолог.

«Поглаживания помогают снять стресс и тревогу у питомца. В этот момент собака расслабляется в компании любимого хозяина», – сказал он.

Кроме того, в некоторых ситуациях поглаживания могут помочь собаке переключиться и успокоиться. Например, если питомец испугался чего-то, он может обратиться за поддержкой к хозяину. Спокойный голос и поглаживания помогут успокоить любимца, добавил президент РКФ.

Еще одной причиной любви собак к поглаживаниям являются инстинкты. Дикие предки домашних собак в щенячьем возрасте получали материнскую заботу через вылизывание, что похоже на поглаживание, поэтому этот процесс так нравится собакам, объяснил Голубев.

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