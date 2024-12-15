В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности

20:56, 15 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности из-за мокрого снега и сильного ветра. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

«Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», – отметили энергетики.

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 89 аварийных бригад и 89 единиц техники. Кроме того, 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня.

Эксперты сетевой компании подчеркивают важность строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергетических установок и линий электропередачи. Не разрешается приближаться к оборванным проводам ЛЭП на расстояние менее восьми метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Ранее сообщалось, что сильный мокрый снег и порывы ветра до 20 метров в секунду ждут жителей Псковской области 16 декабря