Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Число обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило миллион

Количество обращений, включая сообщения, звонки и видео, направленных на прямую линию с Владимиром Путиным, превысило один миллион. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте, представив статистику работы кол-центра итогового прямого эфира с главой государства на телеканале «Россия 24».

К 20:00 по московскому времени 15 декабря специалисты уже обработали более 1 миллиона 15 тысяч обращений, из которых 537 тысяч составили звонки, а количество отправленных SMS и MMS сообщений достигло почти 256 тысяч.

С помощью специализированного сайта программы «Итоги года с Владимиром Путиным» граждане направили тысячи вопросов. В социальных сетях было получено свыше 137 тысяч текстовых сообщений и видеороликов.

Также вопросы президенту можно отправить через официальное приложение, где операторы приняли 3 тысячи видео, записали 504 видеодиалога и обработали 26 тысяч текстовых сообщений. Через сайт приложения россияне отправили чуть меньше 60 тысяч писем.

Напомним, что вопросы будут принимать до окончания программы 19 декабря. Прямая линия с Владимиром Путиным начнётся 19 декабря в 12:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 декабря 2024

В Пскове подвели итоги заключительного этапа Международной Российско-Белорусской олимпиады «Вместе»
15 декабря 2024

Митрополит Матфей совершил литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкино
15 декабря 2024

Стало известно, сколько бобров живёт в Псковской области
15 декабря 2024

Двухметрового снеговика слепили в Стругах Красных
15 декабря 2024

Посылки для Курского госпиталя собрали себежане
15 декабря 2024

Помощи в расчистке снега просит псковский приют для животных
15 декабря 2024

Порывы ветра до 20 метров в секунду ждут жителей Псковской области 16 декабря
15 декабря 2024

Здоровый сон и снижение уровня стресса: о пользе прогулок зимой рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...