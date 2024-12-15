Число обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило миллион

23:35, 15 декабря 2024, ПАИ

Количество обращений, включая сообщения, звонки и видео, направленных на прямую линию с Владимиром Путиным, превысило один миллион. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте, представив статистику работы кол-центра итогового прямого эфира с главой государства на телеканале «Россия 24».

К 20:00 по московскому времени 15 декабря специалисты уже обработали более 1 миллиона 15 тысяч обращений, из которых 537 тысяч составили звонки, а количество отправленных SMS и MMS сообщений достигло почти 256 тысяч.

С помощью специализированного сайта программы «Итоги года с Владимиром Путиным» граждане направили тысячи вопросов. В социальных сетях было получено свыше 137 тысяч текстовых сообщений и видеороликов.

Также вопросы президенту можно отправить через официальное приложение, где операторы приняли 3 тысячи видео, записали 504 видеодиалога и обработали 26 тысяч текстовых сообщений. Через сайт приложения россияне отправили чуть меньше 60 тысяч писем.

Напомним, что вопросы будут принимать до окончания программы 19 декабря. Прямая линия с Владимиром Путиным начнётся 19 декабря в 12:00.