О работе движения «Пыталово своих не бросает» рассказал его руководитель

17:54, 16 декабря 2024, ПАИ

Народное движение «Пыталово своих не бросает» активно помогает участникам СВО. Об этом рассказал его руководитель Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Основное наше направление – помощь медицинским боевым подразделениям. Наши женщины плетут сети, мы изготавливаем медицинские шины. У нас недавно было запущено швейное производство, в рамках которого мы отшиваем нижнее бельё, тёплые вещи и эвакуационные носилки. Делаем всё, что в наших силах и наших возможностях», – сказал он.

Сегодня Дмитрий Быстров стал одним из 16 жителей региона, кто получил памятный нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

«Считаю, что это не моя личная награда, а всей нашей команды, всех тех, кто помогает нашим военнослужащим: жителей региона и тех, кто находится за его пределами. От всего сердца благодарю за оценку нашей работы», – заключил он.

Фоторепортаж с награждения можно посмотреть по ссылке.

Добавим также, что грузы более чем на 40 млн рублей доставило военным псковское отделение «Народного фронта».