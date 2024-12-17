Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спрос на курьеров в Псковской области за два года вырос на 159%, зарплаты – на 135%

В Псковской области в 2024 году местные компании искали более 640 курьеров, что на 159% больше, чем в 2023 году, а также на 144% больше, чем в 2022, сообщает hh.ru.

Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тыс. или 8%).

Также по итогам года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место и поднявшись по сравнению с 2023 годом сразу на три позиции в рейтинге. По росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.

Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам 2024 года средний доход российского курьера достиг 117 тыс. рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. рублей. В Псковской области средний доход курьера за 2024 год достиг 115,4 тыс., что на 11% больше, чем в 2023, а также на 135% больше, чем в 2022.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 декабря 2024

Новогоднее путешествие: получится ли у псковичей уехать в Питер или Москву в последний день 2024 года
17 декабря 2024

59% псковичей будут подводить личные итоги уходящего года
17 декабря 2024

В Пскове открылся XII форум СОНКО Псковской области «Содействие»
17 декабря 2024

До -8 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
17 декабря 2024

Участок трассы Р-23 в Пустошке расширен до четырёх полос
17 декабря 2024

Путешествие двух кошек из Финляндии в Санкт-Петербург закончилось на границе в Псковской области
17 декабря 2024

Из Пскова в Мурманск теперь курсирует прямой поезд
17 декабря 2024

На новый срок полномочий избраны руководящие органы Федерации шахмат Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...