Спрос на курьеров в Псковской области за два года вырос на 159%, зарплаты – на 135%

08:50, 17 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области в 2024 году местные компании искали более 640 курьеров, что на 159% больше, чем в 2023 году, а также на 144% больше, чем в 2022, сообщает hh.ru.

Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тыс. или 8%).

Также по итогам года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место и поднявшись по сравнению с 2023 годом сразу на три позиции в рейтинге. По росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.

Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам 2024 года средний доход российского курьера достиг 117 тыс. рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. рублей. В Псковской области средний доход курьера за 2024 год достиг 115,4 тыс., что на 11% больше, чем в 2023, а также на 135% больше, чем в 2022.