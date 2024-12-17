Новые тренажёры для реабилитации поступили в Псковский госпиталь для ветеранов войн

12:57, 17 декабря 2024, ПАИ

Новые тренажёры для реабилитации поступили в Псковский госпиталь для ветеранов войн, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Аппараты для активной, активно-пассивной и пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей – универсальные тренажёры с биологической обратной связью. Они оснащены интеллектуальной системой управления с отображением параметров и результатов тренировки на дисплее, а также распознают спазматическое состояние. Аппараты способны работать в режиме велоэргометра.

Тренажёры позволяют проводить успешную реабилитацию пациентов в максимально короткие сроки, уточнили в профильном комитете.

Ранее сообщалось, что аппарат для механотерапии плечевых суставов поступил в Псковский госпиталь для ветеранов войн.

Напомним, что в сентябре главный гериатр Псковской области Дарья Ульвачева и заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова стали гостями программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробности и запись эфира можно посмотреть здесь.