Камиль Ижболдин: Форум «Содействие» в Псковской области – отличная площадка для взаимодействия между НКО

13:24, 17 декабря 2024, ПАИ

XII форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» – отличная площадка для взаимодействия между НКО. Об этом корреспонденту ПАИ заявил заместитель председателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Псковской области Камиль Ижболдин.

«Само слово «содействие» говорит о том, что на этой площадке можно наладить взаимодействие между некоммерческими организациями. Именно здесь каждый может поделиться своим опытом, практикой и в дальнейшем продвигать это вперёд, в том числе за пределы региона», – отметил Камиль Ижболдин.

Подобные форумы, в частности, помогают организациям больше узнавать друг о друге, а также налаживать взаимодействие, добавил он.

«Для нашей ассоциации это крайне важно. Мы занимаемся социализацией, адаптацией участников – ветеранов специальной операции и хотим показать, что после того, как они возвращаются из зоны проведения боевых действий, им готовы оказать всевозможную поддержку и помощь», – заключил Камиль Ижболдин.

Напомним, что форум проходит сегодня, 17 декабря, в Пскове на площадке Дома молодёжи. Мероприятие проводит Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке правительства области, комитета по молодёжной политике региона и Общественной палаты Псковской области.

О том, как в Псковской области помогают участникам СВО, можно прочитать по ссылке.