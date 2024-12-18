Поезд Мурманск – Псков проследует с задержками из-за аварии на железной дороге

22:10, 18 декабря 2024, ПАИ

Из-за аварии в районе села Ковда в движении пассажирских поездов, следующих в мурманском направлении, ожидаются задержки. Речь идёт о поездах № 69 Мурманск – Псков, № 15 Мурманск – Москва и № 16 Москва – Мурманск. Об этом пишет информационное издание Мурманской области «СеверПост.ru».

Напомним, в результате столкновения грузового и пассажирского поездов три вагона сошли с рельсов, пострадали восемь человек.

«В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге», – прокомментировали в РЖД.

Напомним, с 17 декабря Федеральная пассажирская компания запустила прямой поезд № 70/69 сообщением Псков – Мурманск – Псков. Состав будет курсировать круглогодично три раза в неделю под номером 69/70.