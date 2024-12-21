Открыт приём заявок на соискание всероссийской муниципальной премии «Служение»

12:48, 19 декабря 2024, ПАИ

Открыт приём заявок на соискание всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

На заседании наблюдательного совета были утверждены десять номинаций Второй муниципальной премии «Служение». Она проходит по поручению президента России Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества, а именно служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципалитетов.

Подать заявку на участие могут главы муниципальных образований, муниципальные депутаты, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели и члены ТОС, сельские старосты, а также председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ.

Народное голосование за победителей будет организовано на «Госуслугах». Награждение победителей премии состоится в апреле. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Первая премия собрала почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны. В начале этого года в церемонии вручения муниципальной премии «Служение» принимала участие и псковская делегация. В числе финалистов премии в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности» был Островский район с проектом «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района».

Отметим, что организатор премии – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.