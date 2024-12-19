Иван Белугин: Принятый бюджет максимально отражает самые назревшие и актуальные вопросы

16:05, 19 декабря 2024, ПАИ

Принятый бюджет Псковской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов ориентирован на жителей региона и развитие. Об этом написал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Как всегда – бюджет максимально отражает самые назревшие и актуальные вопросы, ориентирован на жителей региона и на развитие», – отметил Иван Белугин.

Глава округа также перечислил ключевые обозначенные губернатором результаты 2024 года. В частности, доходы консолидированного бюджета составили порядка 69,5 млрд рублей. Получена федеральная поддержка на сумму более 20 млрд рублей.

«В новом году ожидается снижение доходов областного бюджета, но это не трагично: и регион, и муниципалитеты имеют инструменты для привлечения ресурсов и участия в программах развития. Кроме того, добирать бюджет будем ростом собственных доходов за счёт увеличения индекса промышленности, сельского хозяйства и инвестиций, запуском новых производств, включая крупнейшие животноводческие комплексы и предприятия ОЭЗ «Моглино», – подчеркнул Иван Белугин.

Кроме того, глава округа обратил внимание на то, что в регионе сохранятся все социальные обязательства. Среди важных задач на 2025 год также повышение инвестиционной привлекательности региона, создание благоприятных условий для бизнеса, активная работа над увеличением налоговой базы и реализация крупных долгосрочных инвестиционных проектов, поддержка инициатив депутатов и консолидация усилий для уверенного развития региона, заключил Иван Белугин.