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Спорт

Лучших тренеров и спортсменов региона награждают в Пскове

«Бал чемпионов» проходит в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 29 декабря, передаёт корреспондент ПАИ. В рамках мероприятия награждают лучших спортсменов и тренеров региона 2024 года.

Лучших тренеров и спортсменов региона награждают в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Вручать награды специалистам и атлетам будет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Вы показали блестящие результаты на областных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях. Весь регион гордится вашими победами», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что год назад правительство региона ввело новые меры поддержки для чемпионов России. 11 спортсменов получили соответствующие выплаты. «Эта мера сохранится на все последующие годы», – подчеркнул глава региона

Из областного бюджета за год 76 федерациям было выделено почти 33 миллиона рублей на реализацию мероприятий календарного плана. «Это в половину больше, чем в 2023 году», – сказал Михаил Ведерников.

Благодаря этому на территории области прошло более 200 официальных спортивных мероприятий. За год аккредитованы новые федерации по семи видам спорта.

«В следующем году особое внимание уделим воркауту, в том числе на базе спортшколы «Олимп», где открывается отделение воздушно-силовой атлетики», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что за последние пять лет спортивная инфраструктура Псковской области значительно обновилась, однако «потребность в регионе пока остаётся ещё очень высокая».

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