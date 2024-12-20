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Политика

Михаил Ведерников принял участие в Госсовете под председательством Владимира Путина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного совета, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Администрации Президента России

В ходе заседания были подведены итоги Года семьи, прошедшего в 2024 году, и обсуждены меры поддержки семей в России. Участники встречи также рассмотрели, какие дополнительные федеральные меры необходимы для улучшения демографической ситуации в стране, какие меры поддержки реализуются в регионах и какие практики являются наиболее эффективными. Также было обсуждено, как лучше информировать население о семейных ценностях и повышать престиж многодетности.

«Поддержка и защита семьи, её ценности и престижа являются основой для поиска ответов на сложные вызовы, стоящие перед Россией. Поэтому необходимо продолжать эффективно поддерживать российские семьи», – отметил президент.

Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение было принято в честь героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах всех предков, которые сражались за Родину в разные исторические периоды.

В Псковской области действует комплекс мер поддержки семей, материнства и детства. Он постоянно расширяется и улучшается, чтобы соответствовать потребностям семей региона.

Для стимулирования рождения детей в молодых семьях в Псковской области реализуется региональная программа повышения рождаемости на период 2023–2025 годов. Также были введены новые меры поддержки молодых родителей.

В июне текущего года была утверждена региональная программа профилактики искусственного прерывания беременности, повышения рождаемости и сохранения репродуктивного здоровья женщин «Мама, я жду тебя». Её цель – повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора, а также расширить практику оказания помощи беременным женщинам в кабинетах медико-социальной помощи при женских консультациях Псковской области. Также программа направлена на популяризацию семейных ценностей.

Со следующего года в Псковской области благодаря новому нацпроекту комплекс мер поддержки семей будет ещё расширен. Например, планируется установить выплату в размере 300 тысяч рублей за третьего и последующего ребёнка у молодых семей в сельской местности. К дополнительным мерам также относятся выплаты беременным женщинам, которые обучаются по очной форме, поддержка при оплате обучения детям, а также создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребёнка.

В Псковской области проживает более 73 тысяч семей с детьми, включая более семи тысяч многодетных семей.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников перед началом заседания Госсовета в Кремле по традиции принял участие в федеральной «Ёлке желаний».

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